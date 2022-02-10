美家暴法迟未过关 安洁莉娜裘莉疾呼修法

（法新社华盛顿9日电） 女星安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天重返国会山庄（Capitol Hill），恳请议员们立即通过对抗家暴的措施。

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安洁莉娜裘莉在华府记者会上表达对重新批准「反妇女暴力法」（Violence Against Women Act, VAWA）的支持，她说，此法能为家暴受害者提供医疗及法律协助，也能声援暴露在家暴环境的孩童。

曾获奥斯卡奖的安洁莉娜裘莉表示：「丑陋的事实是，家庭暴力已成我国常态。」

「我想向这当下正在惊恐受苦的儿童，以及等不到法案通过的许许多多人致意。」

她泪眼汪汪地呼吁国会，将重新批准「反妇女暴力法」列为优先要务。

46岁的安洁莉娜裘莉曾指控前夫布莱德彼特（Brad Pitt）故意殴打当年15岁的儿子梅铎斯（Maddox），但小布后来洗清嫌疑。

美国总统拜登（Joe Biden）在担任联邦参议员期间推动「反妇女暴力法」最原始版本，1994年法案首次签署成法后，后续各版本在民主及共和两党力挺下通过。

旧版法案2019年到期后，联邦众议院通过的更新版本送交参院，但因占多数的共和党议员阻挠，并未进入最终表决。

今天公布的法案同样获得两党支持，拜登盛赞两党为推动此法再获授权齐心协力。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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