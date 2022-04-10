美对乌克兰战争采平衡作法 俄军暴行令情况复杂化

（法新社华盛顿10日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，美国采取向基辅提供大量军援，但避免刺激莫斯科做出危险反应的平衡作法，但因俄军被控凌虐和暴行的案例越来越多，这么做已变得更加困难。

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自俄罗斯2月24日入侵以来，美国提供乌克兰大批轻武器，好比已成为乌克兰抵抗象徵的肩射式标枪（Javelin）反战车飞弹。

但美国也拒绝提供作战飞机之类的重型武器，以免冲突升级并增加与俄罗斯发生核武对抗的风险。美国总统拜登（Joe Biden）将这样的前景比拟为「第三次世界大战」。

美国官员也为提供有限种类的武器辩护，称乌克兰人没受过训练，不会使用许多美国科技，并呼吁前苏联集团国家向乌克兰运送他们较熟悉的俄制武器。

不过，随着受挫俄军犯下令人发指战争罪行的报导浮上台面，五角大厦受到越来越大压力，共和、民主两党国会议员要求采取更多行动，协助基辅击退侵略者。

颇具影响力的民主党联邦参议员布鲁门塔（Richard Blumenthal）在一场五角大厦高级官员出席的听证会上说：「在我看来，我们的战略似乎有点思觉失调（schizophrenic），我们希望乌克兰人打败俄罗斯，但又担心将（俄国总统）蒲亭（Vladimir Putin）推向战败，可能引发情势升级。」

共和党籍参议员克芮麦（Kevin Cramer）质疑五角大厦为何不支持波兰提供米格29（MiG-29）战斗机给基辅的提议，他问道：「你可有任何证据能够证明蒲亭曾担心他屠杀妇女和儿童等平民百姓，会造成情势升级？」

如果北大西洋公约组织（NATO）强制关闭乌克兰领空，将增加与俄罗斯军机直接对抗的风险。除此之外，五角大厦的选择很有限。

美国的重型武器与乌克兰军队所使用的无法相容，而训练乌军使用这些美制武器，会让他们离开战场数周之久，而莫斯科目前正计画对乌国东南部的顿巴斯（Donbas）地区进行大规模攻击。

五角大厦官员说，以美国艾布兰战车（Abrams）为例，因涡轮引擎消耗大量燃料，需要庞大的后勤支援，而雷射导引目标标定系统则需要密集的人员训练。

同样，参议员布鲁门塔提及美军昵称为「疣猪」（Warthog）的A-10战机，也许可作为美国对乌克兰军援的重要补充。A-10以可靠和耐用闻名，但飞行员需要数周训练，飞机则需要一个完整的后勤链（logistical chain）来维护。

为回应各方批评，白宫公布了迄今提供给乌克兰军事物资的详尽清单。

其中包括：1400套刺针（Stinger）防空飞弹系统、5000枚标枪反战车飞弹、7000件其他各式反战车武器、数百架弹簧刀（Switchblade）无人机、7000支突击步枪、5000万发各式弹药、4万5000套防弹衣和头盔、雷射导引火箭、美洲狮（Puma）无人机、反火炮和反无人机雷达、轻型装甲车、安全通讯系统和反地雷系统。

五角大厦发言人柯比（John Kirby）8日愤怒驳斥外界批评，表示：「对于我们做得不够的说法，我们实在感到非常恼火。」

这位发言人说，拜登已向基辅提拨24亿美元军事援助，「这几乎等同于乌克兰的国防预算」。

柯比指出，美国还将驻欧洲的军事人员从8万人增加到10万人，并派出一支爱国者（Patriot）防空飞弹部队前往斯洛伐克，以补偿其提供俄制S-300防空系统给基辅，柯比形容这是「空前的」作法。

他说，就后勤和补给来说，「没有其他国家可以做到那样」。

他补充说：「同时，我们还得留意俄罗斯是一个核武大国。」

© 2022 AFP