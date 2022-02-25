美对俄祭严厉制裁 亚股随美股收红

（法新社香港25日电） 亚洲股市今天追随美股涨势，收盘普遍劲扬。华府昨天决定对入侵乌克兰的俄罗斯实施历来最严厉制裁，投资人也预期美国升息力道将减弱，美国股市应声逆转前一天跌势反弹。

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俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天决定出兵进攻邻国乌克兰，震撼亚洲和欧洲市场，油价也应声冲破每桶100美元，为2014年以来首见。

交易商担忧东欧陷入重大冲突，而这场危机也已引发外界对一些主要原物料如小麦、多项金属和原油的供应感到担忧。此外，投资人还担心西方领袖对俄罗斯施加制裁可能带来的冲击。

尽管蒲亭出兵行动引发各界齐声挞伐，但至今祭出的惩罚措施都算不上最严厉。

华府昨天宣布的最新措施，除了锁定俄罗斯2家最大银行，还为了瘫痪俄国国防和航太业，而管制对俄罗斯出口高科技货品。但美国总统拜登（Joe Biden）并未切断俄国石油出口。

这项消息令华尔街大为振奋，美股3大指数应声扭转大跌走势翻红，油价也跌回100美元以下。

终场那斯达克指数涨幅超过3%最显着，分析师指出，这场危机可能使美国联邦准备理事会（Fed）不会开展连串积极升息行动来让通货膨胀降温，而由于科技企业对借贷成本升高较有感，反映在那斯达克突出表现。

美股利多渗透到今天亚股，东京股市收盘劲扬2.0%，上海股市收涨0.6%，首尔、雅加达、曼谷和威灵顿股市全数收高逾1%，雪梨、新加坡和台北股市也都收红。但香港股市稍早涨势后继无力，收盘下跌0.6%。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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