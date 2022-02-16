美寻求引渡 宏国前总统戴手铐穿防弹衣向警自首

（法新社德古西加巴15日电） 宏都拉斯法院下令逮捕上月卸任的前总统叶南德兹后，叶南德兹向警方自首，他今天戴上手铐、穿着防弹衣走出家门。美国指控叶南德兹涉协助贩毒，要求将他引渡到美国受审。

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宏都拉斯最高法院今天稍早指派一名法官，负责审理美国的引渡要求。基于安全理由，这名法官姓名未被公开。

法院发言人杜华德（Melvin Duarte）告诉记者，法官对叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）发出逮捕令。

叶南德兹矢言与国内司法当局合作，他在上传推特（Twitter）的一段影音中说，自己已准备好，且是自愿与司法机关合作，他会勇于面对，并为己辩护。

一名要求匿名的宏国官员昨天向法新社证实，华府已要求引渡叶南德兹至美国受审。与此同时，数以百计特警人员包围叶南德兹住处。

现年53岁的律师叶南德兹担任过两任宏国总统，在位8年，上个月才刚卸任；美国检察官指控他涉嫌协助走私毒品到美国。

叶南德兹的律师拉米雷斯（Hermes Ramirez）表示，当局在叶南德兹住处外部署警力，已对叶南德兹人权构成侵害，这使叶南德兹无法与他的顾问接触。（译者：纪锦玲）

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