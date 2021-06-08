美寻求盟国一致行动 可能抵制北京冬奥

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿7日电） 美国有愈来愈多国会议员呼吁抵制明年北京冬季奥运，华府今天重申，希望与盟国就可能抵制一事达成「一致的做法」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在华府国会听证会中表示：「关于冬奥，我们正与盟国及伙伴密切磋商，检视大家共有的疑虑，而理想情况是制定一致的做法。」

布林肯又说：「未来数周将会有更多讯息。」

法新社报导，美国总统拜登政府数月来不愿就可能抵制一事表态。

布林肯表示，与盟国联合阵线，将会「比我们单独行动要来得有效许多」。

共和党人要求彻底抵制北京冬奥，指称中国政府违反人权，特别是对新疆地区维吾尔族穆斯林的压迫。华府以「种族灭绝」形容中方的行为，北京当局对此表示抗议。

拜登所属民主党的国会议员也开始高声反对中国的作为。

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）上个月以中国侵犯人权为由，要求对北京冬奥采取「外交抵制」。

美国两大党国会议员已拟定法案，打算对同意赞助北京冬奥的企业予以惩处。

两党议员今天再度提出措施，要求国际奥林匹克委员会（IOC）改换2022年冬奥地点，「除非中国政府不再对维吾尔人犯下违反人道罪」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP