美将与塔利班面对面会谈 撤军后首次

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（法新社华盛顿8日电） 美国国务院表示，美国明天起将与塔利班（Taliban）举行面对面会谈，为自美军撤出阿富汗以来首次。

美国国务院发言人说，美国9日与10日将在卡达首都杜哈与塔利班高阶代表会面。

塔利班8月趁美军撤退之际攻占阿富汗首都喀布尔，美国自那之后一直与塔利班保持联系，但这场会晤将是两方首度面对面会谈。

美国国务院发言人今天说：「我们将施压塔利班尊重所有阿富汗人的权利，包括妇女与女孩的权利，并组建具包容性且获得广大支持的政府。」

他说：「随着阿富汗面临严重经济萎缩且可能陷入人道危机，我们也将施压塔利班允许人道机构自由进出需要援助的地区。」

美国国务院强调，这场会谈不代表美国承认塔利班对阿富汗的统治。

发言人说：「我们依旧清楚表明，塔利班必须透过自身行动赢得合法性。」

发言人没有明确透露双方代表身分。不过美军在接管喀布尔机场以执行撤侨任务时，包括美军中央司令部司令麦肯锡（Frank McKenzie）在内的美国高阶官员8月曾在喀布尔与塔利班人员会面。

美国代表团也将强调总统拜登提出的优先要务，即让美国公民与在20年军事行动期间提供协助的阿富汗盟友离境。

美方说，塔利班大致上已配合让美国公民离开阿富汗。但美国官员表示，还有约100人滞留当地，主要是与阿富汗人有渊源的美国公民，他们仍无法决定是否离开。

不过，美国也承认，在仓促的空运期间，美国无法让几乎所有想离境的阿富汗盟友离开。在撤军前，美国撤出数以万计的民众。

© 2021 AFP