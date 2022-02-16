美将军示警：西方专注乌俄危机 中国恐趁机生事

（法新社新加坡16日电） 美国太平洋空军（US Pacific Air Forces）司令维巴赫今天示警，西方强权专注化解乌克兰与俄罗斯的紧张关系之际，中国可能利用危机在亚洲趁隙「挑衅」。

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俄国近日在乌克兰边界附近部署超过10万大军，使得华府与其他西方国家担忧俄国即将进犯邻国。

维巴赫（Kenneth Wilsbach）今天在新加坡航空展（Singapore Airshow）场边指出，中国在欧洲这波危机中，与俄国沆瀣一气，令人质疑中国在亚洲有何意图。

维巴赫说：「中国看到欧洲发生的情况后，会不会试图在印度洋-太平洋地区做些什么？从这个角度来谈，这绝对让人关切。」

他告诉记者：「我确实担忧他们会想趁机牟利。」

「如果他们试图做些可能带有挑衅意味的动作，看看国际社会如何反应，这一点都不让人意外。」

维巴赫表示，北京在这波乌克兰僵局中表态支持俄国时，他就跟麾下人员与区域内其他「实体」谈过可能的影响。

太平洋空军总部位于夏威夷，若太平洋爆发冲突，维巴赫的司令部将扮演核心角色。

北京连年被控挑动区内紧张气氛，同时稳步控制南海的关键岛礁。

北京主张拥有南海几近全域的主权，但台湾、汶莱、马来西亚、菲律宾、越南都主张拥有部分主权。

美国与其他西方国家虽未在南海声索主权，但他们担心在中国控制下，这块战略海域的航行自由可能受到侵害。

近几个月来，中国也加强施压台湾，屡次派遣军机侵扰台湾航空识别区（ADIZ）。

维巴赫表示，中国看待危机时，会思考这是不是「获利机会」。但他并未详细说明中国在乌克兰危机期间会有哪些动作，仅称北京「可能有一些选项」。

© 2022 AFP