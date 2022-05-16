美将废堕胎权保障 「堕胎船」医师：会继续提供堕胎药

（法新社华盛顿15日电） 55岁的荷兰医师冈佩兹多年来不遗余力替全球女性争取堕胎权，她最为人所知的，就是创立Women on Waves组织，派出「堕胎船」到世界上将堕胎视作犯罪行为的地方提供堕胎。

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如2014年纪录片Vessel所陈述，冈佩兹（Rebecca Gomperts）把这艘「堕胎船」停在波兰、西班牙、墨西哥等国外海的国际海域，向无管道的女性提供堕胎服务。

但现在在美国，大家突然兴趣大增的，却是她的另一个组织Aid Access。这个组织2018年起在网路上提供堕胎药。 需求孔急的背后，是美国联邦政府即将终止对堕胎权的保护。根据外流的文件，一旦美国联邦最高法院做出正式决定，最快下个月，约20州就会禁止或严格限制堕胎。

冈佩兹告诉法新社，「我们已经看到索取人数暴增」，有些人，「惊慌失措」；「在这件事发生之前，大家早已知道他们有多么无力」。 Aid Access总部设在奥地利，与多位医师配合，远距看诊，向美国20个州合法提供堕胎药丸。 至于其他州的州民，Aid Access则找到了从海外寄送堕胎药的法律漏洞。

美国联邦最高法院文件外流前，这项服务即已供不应求。短短1年多（2020年10月至2021年12月），Aid Access表示收到超过4.5万人索取药丸。 原因林林总总，包括堕胎手术太过昂贵、前往医院堕胎成本与难度太高、因工作和顾小孩无法堕胎等等。

索取者填写问卷后，医师会告知如何在家服用堕胎药，接着药丸会从印度某间药局寄出，药丸价格视索取人经济能力而异。Aid Access并会追踪后续状况。 对2020年荣登「时代杂志」（Time）百大影响力人物的冈佩兹而言，争取堕胎权是涉及「社会正义」的问题。

© 2022 AFP