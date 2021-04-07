美将把剩余战斗部队全数调离伊拉克 时间待确认

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（法新社华盛顿7日电） 美国今天与伊拉克方面进行讨论时，同意将部署在伊拉克以对抗伊斯兰国（IS）极端分子的所有战斗部队全数调离，但美国仍会提供训练。

这是美国总统拜登（Joe Biden）政府任内第一场与伊拉克的「战略对话」。两国在会后表示，伊拉克军队已有实质改善。

这场线上战略对话后的联合声明指出：「双方证实，美国与联盟部队的任务现已转向聚焦训练和顾问工作，因此可将剩余战斗部队调离伊拉克，时间表会在之后的技术会谈作确认。」

双方公布上述声明之际，美国部队几乎天天沦为火箭攻击目标，攻击者据称是跟伊朗有关的什叶派准军事团体。

拜登正想方设法让美国在「无止尽的战争」中喘口气。他在此事上罕见地与美国前总统川普（Donald Trump）意见一致。

川普在任内最后几个月下令减少驻伊拉克和阿富汗的美军部队。两国境内的美军人数在1月15日前降至2500人。

川普之前的美国总统欧巴马（Barack Obama）一度把美军全数撤离伊拉克，但随后又派遣部队到当地，以因应极端团体IS的残忍攻击。当时拜登是欧巴马的副手。

© 2021 AFP