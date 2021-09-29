美将领就撤军阿富汗作证 称曾建议留2500美军驻守

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（法新社华盛顿28日电） 美国高阶将领今天说，他们建议拜登总统让约2500名美军留在阿富汗，并表示担忧塔利班（Taliban）尚未与盖达组织（Al-Qaeda）切断关系。

美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）上将与美军中央司令部司令麦肯锡 （Kenneth McKenzie）上将说，他们个人曾建议让约2500名军人留在阿富汗驻守。

今年4月，拜登下令美军在8月31日前完成撤出阿富汗，根据前总统川普与塔利班达成的协议撤军。

密利、麦肯锡与国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）接受联邦参议院军事委员会（Senate Armed Services Committee）成员质询近6小时，询问关于美国自阿富汗撤军与喀布尔机场撤离乱象等问题。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）说，关于阿富汗撤军一事，拜登收到「分歧的」建议。美国是在2001年纽约与华府遭受盖达组织发动911恐攻后入侵阿富汗。

莎琪说：「最终，做决定的是三军统帅。他做出决定，觉得现在是终结20年战争的时候了。」

密利不理会部分共和党籍国会议员要求他下台的声浪，今天被问到撤军阿富汗与造成13名美军死于炸弹攻击等撤离乱象，是否损害美国可信度的问题。

他说：「我想，我们在全球各地盟友、伙伴与敌国间的信誉，正被他们拿放大镜检视，看看美国的可信度在哪，我觉得『受损』一词可以拿来形容，没错。」

密利说，塔利班「过去曾是、现在依旧是恐怖组织，他们还没与盖达组织切割」。盖达组织策划从阿富汗发动911攻击。

密利说：「塔利班是否能巩固权力，或者这个国家是否会四分五裂、未来再度陷入内战，仍有待观察。但我们必须保护美国人，别再让国民遭受自阿富汗发动的恐怖攻击。」

他说，盖达组织或伊斯兰国（Islamic State）重振旗鼓，将目标放在对美国发动攻击，仍具「真实存在的可能性」，「但要判断他们是否有能力，目前还言之过早」。

奥斯汀说，美国「没有完全掌握」阿富汗武装部队的「腐败程度与低落的领导能力」。

他说：「我们协助建立一个国家，但我们无法凝聚一个国家。」

奥斯汀说：「我们与伙伴训练出来的阿富汗军队被打得溃不成军，很多时候是不费一兵一卒，让我们大感意外。如果要用别种说法形容，那就是不诚实。」

奥斯汀说，美军向阿富汗军队提供「装备、飞机与使用技能」，但「最终我们还是无法灌输他们打赢胜仗的意志」。

© 2021 AFP