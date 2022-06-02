美小将高夫晋法网决赛 对决球后斯威雅蒂

（法新社巴黎2日电） 美国18岁小将高夫今天在法国网球公开赛女单准决赛，以6比3、6比1直落二击败义大利好手崔维尚，生涯首度打进大满贯决赛，将与当今球后斯威雅蒂一决胜负。

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高夫（Coco Gauff）和崔维尚（Martina Trevisan）这次都是第一次闯进大满贯四强。如今高夫成为2004年俄罗斯前网球女将莎拉波娃（Maria Sharapova）赢得温网之后，打入大满贯决赛的最年轻选手。

高夫表示：「我想我现在有点惊讶，比赛过后我不知道该做何反应，我不知道说什么好。」

两名选手今天首盘情况不佳，总共犯下37个非受迫性失误，第二盘高夫努力改善表现。

大会第18种子高夫决赛将对上的是今天刚拿下34连胜的波兰球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

高夫若夺冠，将成为18年前莎拉波娃在伦敦打败美国网球名将小威廉丝（Serena Williams）之后，最年轻的大满贯女单冠军得主。

高夫说：「我会把它当成平常比赛来打。」

「它的确是大满贯决赛，但现在这个世界上发生那么多事，尤其是在美国，所以我不认为这值得强调。」

高夫发表感想前数个钟头，美国奥克拉荷马州杜尔沙（Tulsa）一栋医院大楼刚发生枪手杀害至少4人的案件，而美国各地近几周已发生一连串大型枪击案。

高夫离场前也在摄影机镜头写下「和平，终止枪枝暴力」等文句，为家乡祈求和平。

© 2022 AFP