美就业数据优于预期激励 亚股多收涨

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（法新社香港5日电） 亚洲股市今天在美国就业数据优于预期的正面消息激励下，涨多跌少，同时投资人也密切关注美国总统拜登（Joe Biden）政府可望加持经济的最新基础建设计画。

虽然假期期间交易不活络，成交量清淡，但美国2日公布的就业数据强劲，对股市提供强劲的支撑。市场目光现在转向即将到来的财报旺季。

美国劳工部2日公布，美国3月新增就业超过90万人，远远超乎预期，强化外界对于美国经济去年遭疫情重创后现在已在复苏轨道的看法。

万达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「倘若美国疫苗接种计画持续进行，我们可以预期（新增就业）超过100万大关。」

目前投资人焦点转向华府，美国国会议员即将讨论拜登提出的2.25兆美元基础建设计画。拜登表示，这项计画将为美国人创造数以百万计的工作机会。

参议院共和党政策委员会主席布朗特（Roy Blunt）表示，拜登这项计画若能聚焦在修筑道路、桥梁和机场等实体建设的改进，可望「轻易取得跨党派的支持」。这让拜登这项钜额支出方案在国会过关的机率提高。

共和党议员中虽然有不少人反对拜登计画以增税作为基础建设的财源，但布朗特呼吁民主党要聚焦在基础建设的传统重要支柱。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes ）说：「这项基础建设计画可能对实质经济的各个层面带来巨大的冲击，其中包括传统的基础建设、营建业、道路、桥梁、运输交通和公共线路的维修。」

日股日经指数收涨0.75%，首尔股市收涨0.26%，新加坡股市收涨0.88%，菲律宾股市涨0.81%。曼谷、吉隆坡和雅加达股市则是下挫。香港与上海股市休市。

© 2021 AFP