美就业数据供联准会升息空间 亚股走势不一

（法新社香港6日电） 美国最新出炉就业数据超乎预期，提供联邦准备理事会（Fed）持续升息空间，拖累华尔街股市走跌，同时中国传出松绑防疫封锁措施消息，获投资人欢迎，亚洲股市今天走势分歧。

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美国3日公布外界关注的非农就业数据，显示企业聘雇减缓但新增就业超乎预期后，美股投资人出脱持股。同时越来越多官员透露，联准会可能持续大幅升息，以遏制通膨。然而，在乌克兰战争、中国防疫封城等因素带动通膨飙升的情况下，外界忧心联准会升息恐对美国这个全球最大经济体带来打击。

通膨飙升迫使全球财金首长紧缩货币政策，欧洲中央银行透露，7月将调高利率，这将是欧洲央行10多年来首度升息。

安保资本投资公司（AMP Capital）投资部门主管兼首席经济学家奥立佛（Shane Oliver）表示：「对市场而言，重要的是央行能不能把通膨压到可以控制的水准，而不会造成经济衰退。」

「随着央行持续紧缩货币政策抗通膨、乌克兰战争未止，以及经济衰退疑虑徘徊不去，股市可能持续见到短期震荡。」

华尔街三大指数上周五全面收跌，其中科技股跌势最重，亚股今天表现稍佳。

日股基准日经指数今天收涨0.6%，来到27915.89点。港股恒生指数收涨2.7%，来到21653.90点。上海综合股价指数收涨1.3%，来到3236.37点。

至于亚洲其他股市，台北股市今天收扬，雪梨、新加坡、马尼拉、曼谷和雅加达股市则是走跌。

© 2022 AFP