美就业数据增添经济复苏信心 亚股多数收高

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（法新社香港9日电） 美国就业报告优于预期，促使投资人更看好经济复苏，但也有人更加预期美国联邦准备理事会（Fed）可能今年开始减码宽松货币政策。亚洲股市今天在谨慎交易下，收盘多数上扬。

全球最大经济体美国6日公布，7月新增94万3000名就业人口，6月新增就业人口数据也上修至90万多。

消息传出后，投资人获得亟需的安抚。因数据显示，尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情在美国扩散，经济复苏力道却未受影响。

不过这也令人再度担忧，联准会为预防经济过热，将开始缩减超宽松的货币政策，政策内容包括史上最低利率和大规模收购债券计画。去年4月以来，股市走扬就和这套政策脱不了关系。

联准会虽不断强调，只要对于经济复苏有其必要性，央行将一直维持宽松的货币政策立场；但随着美国通货膨胀率来到数年高点、就业市场持续复原，联准会也面临越来越大的出手压力。

安保资本（AMP Capital）经济学家奥立佛（Shane Oliver）表示：「市场担忧，若经济成长相当、相当强劲，可能引发联准会提前缩紧或减码（宽松政策）。」「他们很有可能9月宣布减码计画，今年稍晚开始行动。」

尽管如此，美股市场气氛普遍乐观，道琼和标普500指数6日收在空前新高水准；但那斯达克指数收盘下跌，主要由于科技企业较易受到利率升高影响。

亚洲股市今天大多接棒收高，但尾盘涨势较收敛。香港股市收盘上涨0.4%，上海股市收高1.1%，马尼拉、曼谷、吉隆坡和孟买股市也都收红。

首尔、威灵顿、台北和雅加达股市收盘则下跌。雪梨股市收平。东京和新加坡股市因假日休市。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP