美就业数据差缓和升息疑虑 亚股收盘涨多于跌

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（法新社香港10日电） 美国7日公布的4月就业报告远逊于预期，缓和投资人对通货膨胀升温的忧虑，当天美国股市应声收在空前新高。亚洲股市今天开盘跟随劲扬，但力道难以为继，所幸收盘仍涨多于跌。

数月来投资人担心，随着各国防疫措施解封，今年下半年经济活动预料大增，将促使物价狂飙，进而迫使各国央行缩减超宽松货币措施，尤其是美国联邦准备理事会（Fed）。

但美国4月仅增加26万6000名就业人口，远低于市场预期的100万名，消息一出缓和投资人上述忧虑。分析师也预期，空前低利率等低成本资金措施仍将施行一段时间。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）表示，这份就业数据「更加显示（美国经济）重返复苏有一段长路要走」。不过她也说，对于美国明年恢复全面就业仍抱持信心。

美股道琼和标普500指数7日收盘刷新最高纪录，那斯达克指数终场也劲扬近1%。

花旗环球金融（Citigroup Global Markets）分析师阿帕布海（Mo Apabhai）告诉彭博电视（Bloomberg TV）：「目前市场普遍认为，通膨升温只是暂时。联准会过去10年已实验过努力让经济维持火热，但到头来美国经济中的反通膨势力仍非常强大。」

不过，美国就业数据虽然令人失望，市场仍认为美国经济将出现非常强劲复苏。摩根资产管理公司（JP Morgan Asset Management）的休威兹（Patrik Schowitz）便表示：「我们依据广泛数据来建立对美国经济前景的看法，而平均而言，这些数据（比就业报告）乐观得多。」

雪梨股市今天上扬1.3%，收在历史新高水准。因经济解封促使铁矿砂需求旺盛，尤其来自中国；铁矿砂期货价格受推动冲破每公吨220美元，攀上空前高点。澳洲矿企股价连带大涨，拉抬大盘走势。

东京股市收高0.6%，首尔股市收涨1.6%，上海股市收高0.3%，曼谷、雅加达、马尼拉和孟买股市也全数收红。

香港股市收盘则小跌0.1%，台北股市收低0.3%，新加坡和威灵顿股市皆收跌0.6%，吉隆坡股市同样收黑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP