美州长若反对学生戴口罩 拜登警告将采取法律行动

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（法新社华盛顿18日电） 美国新学年即将开始，拜登总统今天警告一些州长，若反对学生戴口罩规定，又威吓教育人员的COVID-19（2019冠状病毒疾病）抗疫工作，可能会面临法律行动。

佛罗里达州与德州的两位共和党籍州长拒绝卫生当局有关返校学生应戴口罩的建议，这是COVID-19疫情中，美国最新一波政治争论。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）下令禁止管理公立学校的学区办公室要求学生戴口罩；佛州教育委员会本周投票，决定惩处两个违反迪尚特规定的学区，相关事件受到瞩目。

拜登今天并未指名迪尚特，但他在白宫的谈话看来是针对这位州长。一般认为迪尚特将会争取竞选下届美国总统。

拜登说：「很遗憾地…一些政治人物为自身政治利益，试图将公共安全措施转变成政治纷争，也就是学童在校园应戴口罩的规定。」

拜登表示，他已指示教育部长卡多纳（MiguelCardona）「在适当的情况下，对试图阻止和恐吓当地学校教职员的州长，采取法律行动。」

拜登说：「如果你不想对抗COVID-19，至少不要阻挠正在努力的人。」

拜登也指责田纳西州一些抗议人士打断学校董事会开会，他特别指出一些愤怒家长竟出言威胁主张学生在校园戴口罩的医生和护理师 。

拜登表示：「这些在国内各地所看到的恐吓与威胁行为，是不对的，令人无法接受。」

Delta变异株扩散下，美国正面对新一波COVID-19疫情卷土重来。有的民众除了强烈反对戴口罩规定，也抗拒疫苗接种，特别是南部和中西部政治保守地区。

© 2021 AFP