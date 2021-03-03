美德州州长解除口罩令

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿2日电） 美国德州州长艾波特（Greg Abbott）今天宣布将解除强制戴口罩的规定，并表示受到疫情限制的商业活动可以「百分百」开放。

艾波特说：「在将近半年时间，大多数商业活动仅开放75%或只有50%，同时在这段期间，有太多德州人被排除在就业机会之外。」

共和党籍的艾波特在对勒波克商会（Lubbock Chamber of Commerce）的演说中说：「有太多小型企业老板付不出帐单。」「这个情况该结束了，现在该是让德州100%开放的时候。」听众此时爆发掌声和欢呼。

他说：「每个想开门做生意的企业都应该开放。」

艾波特表示，他能够解除这些限制，是因为已经拥有疫苗，以及较佳的筛检与治疗，「德州如今拥有能保护德州人免染病毒的工具」。

8个月前，全美人口第2多的德州实施强制佩戴口罩的规定。

艾波特说，他废除了先前有关2019冠状病毒疾病（COVID-19）的命令与限制，这项行政命令将于明天生效。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）昨天才警告说，现在还不是松绑重要防疫措施的时机。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP