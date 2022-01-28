美德警告俄：若入侵乌克兰 天然气管线计画会喊停

（法新社华盛顿27日电） 美国和德国今天警告俄罗斯，如果入侵乌克兰，「北溪天然气2号管线」（Nord Stream 2）计画可能喊停。

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在美国与北大西洋公约组织（NATO）盟国正式回应俄罗斯提出的安全要求后，俄罗斯高阶官员表示，他们主要的疑虑并未获得解决，但不排除新的谈判。

俄罗斯在乌克兰边境部署数万士兵后，美国已警告俄国，入侵乌克兰将招致立即且严重的后果。

在谈及欧洲内部的分歧之后，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）告诉国会，政府正与盟邦一起制定众多制裁措施，其中包括针对北溪天然气2号管线。

德国在美国和东欧国家的批评下建造了这条管道，将使俄罗斯对德国的天然气供应增加一倍以上。

华府一位高阶官员很有信心地表示，如果俄罗斯对乌克兰采取军事行动，德国就会停止北溪天然气2号管线计画。这条耗资数十亿美元的管线是俄德两国重要的能源合作项目，去年9月已完成管道铺设，但仍需要测试与监管部门批准。

美国主管政治事务的国务次卿卢岚（Victoria Nuland）说：「如果俄罗斯入侵乌克兰，无论如何，北溪天然气2号管线不会有更进一步的发展。」她告诉媒体：「我认为来自柏林当局的声明，就连今天看来都非常、非常强烈。」（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

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