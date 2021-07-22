美德达协议 俄若把能源当武器将付出代价

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（法新社华盛顿21日电） 美国和德国今天公布一项关于北溪天然气2号管线的协议，根据协议，德国承诺，俄罗斯若试图将能源当成对抗乌克兰及其他中欧和东欧国家的武器，柏林当局将作出回应。

造价110亿美元的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）铺设于波罗的海海底，将天然气从俄罗斯北极圈输送到德国，目前已完工98%。

美国官员反对铺设北溪天然气管线，这条管线将允许俄罗斯直接向德国出口天然气，且可能切断其他国家的能源供给，但美国总统拜登政府选择不以制裁来扼杀这项计画。

美国已与德国谈成一项协议，若俄罗斯利用这条管线伤害乌克兰及其他东欧国家，美、德将采取行动对付俄国。

然而，这些举措对平息乌克兰担忧似乎无济于事。乌克兰表示，正要求与欧洲联盟（EU）和德国就北溪天然气管线问题举行会谈。乌克兰和波兰明确反对这条管线，双双表示这将对中欧构成威胁。

根据一份载有协议细节的联合声明，华府和柏林当局「决心联手透过制裁和其他工具，向俄罗斯的侵略和恶意活动究责」。

声明表示，如果俄罗斯企图「将能源当成武器，或对乌克兰采取进一步侵略行动」，德国将自行采取行动并力促欧盟跟进，包括祭出制裁，「以限制俄罗斯在能源领域向欧洲出口的能力」。

根据协议，德国将「利用所有可用的筹码」，将俄罗斯与乌克兰天然气管线过境协议延长10年，这是乌克兰的主要收入来源之一，将于2024年到期。

美、德将为乌克兰提供10亿美元发展绿色能源基金，其中德国将贡献至少1.75亿美元，以协助乌克兰能源转型，发展清洁能源，并改善能源安全。

© 2021 AFP