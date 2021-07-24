美忙于撤军未顾及 阿富汗空军将弹尽援绝

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（法新社华盛顿23日电） 阿富汗国会议员今天示警，面对塔利班进犯，阿富汗空军武力即将耗尽，盼美国在撤军之前能敲定协助事宜。

就在美国总统拜登准备下月为这场美军史上历时最久的战争划下句点之际，一支阿富汗代表团本周和美国国会视讯会谈时，请求美国能迅速采取行动，协助阿国空军飞机后勤维修与弹药补给。

白宫发表声明表示，拜登今天与阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）通电话时已谈及这个问题。

声明指出，拜登坚称美国将持续为喀布尔政府提供军事奥援，目前正在与国会协商的2022年国防预算，也会以阿富汗相关支出为优先项目；五角大厦盼国会在2022年为阿富汗安全部队提供33亿美元资助。

按白宫声明所称，其中10亿美元用来支持阿富汗空军和其他任务，包括3架刚完成翻新的黑鹰直升机；10亿美元用来购买和配送像燃油、弹药和备用零件等关键补给，另有7亿美元用来支付阿富汗军人薪水。

阿富汗资深国会议员拉马尼（Haji Ajmal Rahmani ）视讯期间提到塔利班攻势时说：「安全形势真的愈来愈糟糕。」

拉马尼说，阿富汗空军机队150架军机里，已有多达1/3因维修问题停飞。他还说阿富汗的雷射导引炸弹也已用尽。先前军需中的80%到90%由美国和北大西洋公约组织（NATO）控管调配，但在仓促撤离空中武力时却未预留补给。

拉马尼说，在精确定位目标及尽可能减少平民伤亡上，雷射导引炸弹非常重要，「但我们得到的回覆是，由于必须下订、需要时间生产再运送到阿富汗，因此还要再多等一阵」。

「他们提到要1年左右时间才会送抵阿富汗，但这（雷射导引弹药）在当前如此关键时刻却是最亟需的东西。」

阿富汗国会国防委员会主席阿弗扎里（Mir Haider Afzaly）说，飞机停飞的原因包括缺乏备用料件、机队老旧、加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情隐忧让美国技师走人。

他说阿富汗空军一天执行70到80个架次的任务，不仅要对付塔利班和恐怖分子，还要负责为遭占据而地面补给路线被断的地区提供吃重运补工作。

阿弗扎里并说，美国答应给阿国的黑鹰直升机仍迟迟未到；黑鹰直升机能大幅提升阿富汗空军的能力。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP