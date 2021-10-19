美忧加密货币影响制裁成效 副财长将赴听证会

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（法新社华盛顿18日电） 美国财政部今天表示，加密货币崛起可能影响制裁措施成效。副财长艾迪耶摩预定明天出席联邦参议院银行委员会听证会谈论相关议题。

财政部制裁的运作是不让目标人士、政府官员或企业使用美国金融系统，实际上是切断他们与银行的业务往来，或不让他们在世界大多数地区的贸易中获利。

但报告指出，数位货币和替代支付平台「让恶意行为者有机会在传统以美元为基础的金融体系之外持有和转移资金」。

报告显示，过去20年采用制裁的次数以10倍成长，今年列入制裁名单件数有9421件，2000年仅912件。

财政部官员承诺制裁程序会更严谨精准，同时透过新架构让这项工具与时俱进；新架构寻求让列入名单的行动符合明确政策目标，并强调多边协调重要性和减轻人道局势冲击。

新指导方针也建议财政部应投资发展技术能力和人力，以助对抗数位货币威胁。

副财长艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在声明中说：「制裁措施基本上是促进我们国家安全利益的重要工具之一。」

艾迪耶摩还说：「我们会致力与伙伴及盟友合作，加强这项至关重要的工具并使之现代化。」

艾迪耶摩预定明天出席联邦参议院银行委员会（Senate Banking Committee）听证会谈论上述议题。

© 2021 AFP