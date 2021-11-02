美总统拜登欧洲行真情流露 不避讳哭笑道歉

（法新社格拉斯哥2日电） 他又哭又笑又道歉，美国总统拜登这个全世界最有权势男人，在这次访问欧洲行程中展现了真性情的一面。

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拜登1日在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）为前总统川普当年领导美国退出巴黎气候协定，向世界各国领导人致歉。前一天在罗马，他提到早逝的儿子与教宗时几乎落泪。

拜登这趟欧洲行先后参加20国集团（G20）与联合国气候峰会，将于今天稍晚启程返国。

比较历任美国总统，川普充满男子气概，欧巴马展现圆滑自信，拜登则是流露真性情。

拜登不理会「政治人物道歉就是软弱」的信念，总是把抱歉挂在嘴边。他会因为迟到道歉、为占用太多时间道歉、为太枯燥而道歉，也为了表现没有其他人好而道歉。

他的道歉常伴随委婉自嘲。每当第一夫人吉儿（Jill）在场时，拜登最爱的开场白就是，「大家好，我是吉儿的老公」。

拜登面对坏消息的反应（他就任后坏消息可不少），则通常是一笑置之。

拜登推动免费社区大学的计画上月没有获得国会支持，他在结果底定后开玩笑说，担任社区大学教授的吉儿会把他踢下床。不过，「白宫有很多房间」。

拜登1日因为川普领导美国退出巴黎气候协定，让美国没办法对抗全球暖化而致歉时，他的道歉方式也「很拜登」：先为了要道歉而道歉。

他说：「我想我不该道歉，但我还是为了一个事实道歉」。

拜登前一天提到2015年因为脑癌逝世的长子波伊（Beau Biden）时，则是情绪溃堤。

他起初不愿意回答记者提问，这次与教宗见面对他有何意义，称这是「私人」事务。

但当回想到波伊过世后，教宗方济各访问美国时，曾向他们一家表达支持，拜登就克制不住情绪。

他以哽咽声音说，「伤痛仍记忆犹新」，而教宗「起到了宣泄效果」。

拜登不只在私生活方面感性，在政治上也是。

拜登把自己塑造成「中产阶级乔（拜登）」，在宾州史克兰顿（Scranton）和德拉瓦州土生土长，对于政治人物来说似乎太接地气。至少这是他要塑造的形象。

考虑到他的年纪及现在承担的巨大责任，拜登的公共形象变成了一位睿智但俏皮的年长大叔。

所有人都吃这一套吗？并没有。

比较温和的批评者说，对华盛顿这个政治丛林的内部斗争而言，拜登太过软弱。他们强调，拜登甚至没办法让自己的政党，在国会支持他的庞大基础建设与社会福利计画。

严厉的批评者把话说得更狠，他们质疑拜登的心智状态，又或是像川普和他的追随者般，散播拜登在白宫只是傀儡的阴谋论。

嘲讽的话愈难听，川普的支持者就愈兴奋。「布兰登加油」（Let's go Brandon）已经变成了辱骂拜登的暗语，在全美各大体育赛事场合出现，共和党籍国会议员也煽动使用。

拜登就职已过去9个月，距离他去年11月3日胜选则是过了一年，拜登在这段期间无疑经历许多挫折。

美国国家广播公司（NBC）最新民调显示，多达54%美国民众不满意拜登的表现，仅42%满意。

川普每天追着拜登不放，谎称自己才是2020年大选的赢家，并谋划于2024年卷土重来。

民主党则忧心输掉2日的维吉尼亚州州长选举，使得明年的国会期中选举蒙上阴影。

不过，多愁善感的拜登似乎不受这种愁云惨雾氛围影响。他被激怒了，顶多说一句「拜托，老兄！」。又或是像他在罗马所说的，民调总是「起起伏伏」。

© 2021 AFP