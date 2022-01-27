美总统拜登签行政命令 将性骚扰列军法罪行

（法新社华盛顿26日电） 美国总统拜登今天签署行政命令，将性骚扰列为「统一军法典」（UCMJ）中的罪行，试图解决长期困扰五角大厦的问题。

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美国国会在2022年度国防授权法（National Defense Authorization Act, NDAA）中，要求将性骚扰列为罪行，以此向吉伦（Vanessa Guillen）致敬。 20岁的陆军下士吉伦遭性骚扰，并向家人透露她不信任军事指挥部将调查她的控诉后，于2020年遭军中同袍杀害。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，这项命令让人缅怀吉伦下士，她的死「引起全国对军中性暴力的关注，为推动两党军法改革提供助力」。 拜登今天稍早在推特发文说，他「签署行政命令，将性骚扰列为「统一军法典」（Uniform Code of Military Justice, UCMJ）中的罪行。 他说，签署命令也是为了「加强军方对家庭暴力、不当传播或散布亲密影像的因应措施」。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）先前指派一个独立委员会呈交建议措施，说明该如何最佳处置军中的性暴力犯，以及如何更有效地起诉他们。 独立委员会总结，别让军方指挥链对是否起诉性攻击案做决定，是唯一的解决办法。 在昔日的案例中，犯罪者只有行政处分，但现在他们可能入狱。

© 2022 AFP