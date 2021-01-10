美总统独掌使用核武大权 前防长吁拜登改革

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（法新社华盛顿9日电） 美国前国防部长裴利（William Perry）呼吁总统当选人拜登（Joe Biden ）改革现有体制，别再让总统单独掌控美国的核子武器。裴利并形容这种体制「过时、不必要且极度危险」。

裴利做上述呼吁的同一天，联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）才与参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）对话，讨论如何确保现任总统川普无法在任内最后几天发动核子攻击。

曾在前总统柯林顿（Bill Clinton）政府服务的裴利说：「拜登一上任就应该宣布，他将与国会里一个特定团体分享动用核武的权力。」

裴利是在政治新闻杂志Politico一篇文章中作上述呼吁。共同撰文者为提倡加强管控核武的犁头基金会（Ploughshares Fund）成员科林纳（Tom Collina）。

文中写道，20日将上任的拜登也应宣布美国永远不会发动核战，只会基于报复才使用核弹。

文中指出，现有体制给予任一位美国总统「神一般的权力，顷刻就能毁灭全球」，这种作法「不民主、过时、不必要且极端危险」。

曾于1994至1997年担任防长的裴利质疑：「我们真的相信川普够有责任感，而把毁灭世界的权力托付给他吗？」

美国总统身旁随时跟着一名军方幕僚，手上拿着俗称「足球」（football）的公事包，里面有发动核子攻击的密码和必要资讯。

裴利与科林纳警告，总统握有「发动核战的绝对权力」。

他们写道：「几分钟内，川普就能释出数百枚核弹，又或者只释出一枚。他不需要谘询另一人意见，国防部长无法置喙，国会无从干涉。…我们为何要冒这种风险？」

文章并指出，总统握有如此庞大的权力可回溯至二战末期。在日本长崎和广岛经历原爆，引发人们对核武的恐惧后，时任总统杜鲁门（Harry Truman）决定不应让军方握有下令使用核武的权力，应让总统一人掌握。

© 2021 AFP