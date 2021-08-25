美情报圈新冠溯源报告交卷 疫情起源仍无共识

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（法新社华盛顿24日电） 美国媒体披露，情报圈已将新冠溯源的机密报告呈交白宫，但内容对新冠疫情起源依旧没有结论，部分原因在于缺乏来自中方的消息。

美国总统拜登90天前下令情报圈加强梳理相关情资并提交结果，但据两名知情官员告诉「华盛顿邮报」，这份报告仍没能明确总结究竟新冠病毒是动物传染给人的自然途径，还是实验室所外逸。

官员们表示，报告的部分内容会在几天内解密。

对于已酿全球超过400万人染疫病故、重创各国经济的新冠病毒起源，变得愈发争议。

拜登今年5月收到一份情报圈资料，称对疫情起源已过滤整并出「两种较为可能的情节」但尚无共识后，下令情报圈90天内加紧梳理再提出报告。拜登5月时透露，两个情报机构倾向病毒来自人接触到染疫动物的假设，一个倾向为来自实验室意外。

官员告诉华邮，尽管拜登下令情报圈「加倍努力」，但这份经过90天努力的报告依然没能更贴近共识；华尔街日报则引述其他官员表示，部分原因在于缺乏来自中国的详细资讯。

华邮还指出，病毒基因演化专家也已断定，新型冠状病毒几可排除人为生物武器设计，因为病毒具有在许多其他冠状病毒身上能看到的几个自然特徵。

今年初率领世卫国际专家组到中国进行疫情溯源的丹麦籍专家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）日前受访时认为，一种可能是，某名实验室人员在野外采集样本后不慎把病毒带到武汉，这既可被认为是实验室外逸论，也可视为动物直接传染给人类。

© 2021 AFP