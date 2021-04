广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿13日电) 美国国家情报总监办公室今天发布报告,说北韩今年可能恢复核试,逼迫总统拜登政府进入对话。

美国国家情报总监办公室(Office of the Director of National Intelligence)发布报告阐述美国在全球面临的威胁,内容提到:「北韩领导人金正恩或会采取诸多挑衅和破坏稳定的行动,用以重塑区域安全环境、挑拨美国与盟友的关系,上达并包括恢复测试核武与洲际弹道飞弹。」

报告指出:「我们评估,金正恩视核武为对抗外国干预的终极威慑力量,并认为久而久之,他将获国际社会接受、尊重为核子强权。」

北韩已3年多未测试长程飞弹,且仍保留与美进行朝鲜半岛非核化会谈的可能性。

不过,美国国家情报总监办公室的报告提到,「金正恩可能会考虑是否于今年恢复试射长程飞弹或进行核子试爆,以试着逼迫美国依北韩条件与他交涉」。

