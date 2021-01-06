美情报机关：政府遭骇客入侵 元凶可能是俄罗斯

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（法新社华盛顿5日电） 美国情报及执法机关今天表示，大规模利用资讯科技公司SolarWinds漏洞来从事骇客行动、危及政府及企业安全的幕后黑手可能是俄罗斯。这与总统川普指称中国是祸首的说法不同。

美国联邦调查局（FBI）、国家情报总监（DNI）、国家安全局（NSA）、网路安全和基础设施安全局（CISA）发表联合声明，概述这次事件的调查结果。专家形容，这次网路攻击是近年最严重的美国电脑安全入侵事件。

调查显示，「近期所发现政府和非政府网路正蒙受的网路损害，多数、甚至全部都归咎于一个『进阶持续性威胁』（APT）行动者，源头可能是俄罗斯」。

川普过去4年来坚决避免批评俄罗斯，他在这波骇客事件中，也不愿指责俄罗斯。

川普上月推文表示：「俄罗斯、俄罗斯、俄罗斯，一出事就先说是俄罗斯。」他还称，媒体「多半基于财务原因，不敢讨论是中国的可能性（有可能！）」。

国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和刚卸任的司法部长巴尔（Bill Barr）先前都指俄罗斯是元凶。

根据美国国土安全部辖下的网路安全和基础设施安全局资料，这波骇客事件利用了美国SolarWinds资安公司制造的「猎户座」（Orion）安全软体漏洞执行攻击，全球很多政府和私部门的电脑都装载这款软体。

情报及执法机关声明表示，SolarWinds公司约1万8000个公私部门客户可能易遭骇客入侵。但声明也提到，在这些客户群中，「很少客户的系统随后遭到破坏」。

声明表示，调查人员目前发现，受害的美国政府机关不到10个。声明并未指明有哪些机关受害，但部分机关已承认遭攻击，包括国务院、商务部、财政部、国土安全部、国防部、国家卫生研究院（NIH）等。

不过，情报机关在声明中仅表示祸首「可能是」俄罗斯，惹来民主党籍资深联邦参议员兼参议院情报委员会副主席华纳（Mark Warner）不满。

他说：「很不幸地，在揭露政府遭受这么严重的入侵事件后，要花超过3周才终于给出这么犹疑的答案。我希望能开始看到一些更明确的东西。」

他表示：「我们必须让俄罗斯明白，任何不当利用受损网路来制造破坏性或有害结果的行为，都令人无法接受，且将引发适切的强烈因应作为。」

© 2021 AFP