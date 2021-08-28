美情报溯源称新冠非生物武器 拜登批北京瞒疫源

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（法新社华盛顿27日电） 在情报机构递交新冠病毒溯源报告后，美国总统拜登今天谴责中国仍扣住关键疫情起源资讯不公开。根据公布的报告摘要，美国情报界虽仍未排除实验室外逸论，但表示病毒并非生物武器。

在收到要求情报界进行的COVID-19（2019冠状病毒疾病）调查报告后，拜登今天发出新闻稿指出，疫情溯源的关键讯息在中国手中，但从疫情之初，中国政府就阻扰国际调查人员与全球公卫成员获取这些讯息。时至今日，即使确诊人数持续上升，中国仍拒绝外界呼吁的公开透明，且隐瞒讯息。

拜登指出，世界理应得到答案，在获得答案前不会罢休，「负责任的国家不会将这些责任推卸给世界其他地区」。

拜登表示，美国将持续与世界各地理念相近伙伴合作，施压中国充分分享资讯，并与世界卫生组织（WHO）合作，进行基于证据、专家主导的第二阶段疫情溯源访查，包括提供所有相关数据与证据。

根据美国国家情报总监办公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）公布的非机密报告摘要，所有机构都认为人类自然接触受感染动物，以及病毒与实验室有关，2种假设均合理。情报界判断，病毒未被作为生化武器开发，多数机构也认为病毒并非来自基因工程。

摘要指出，4个情报机构与国家情报会议（National Intelligence Council）在低可信度下，认为病毒是从动物传染给人类，另一个机构适度可信评估，对第一例人类感染与实验室有关，认为可能涉及武汉病毒研究所实验、动物处理或采样。3个机构表示，若没有额外资讯，无法得出结论。

摘要指出，情报界与全球科学界对早期病例的临床样本与流行病学数据缺乏全面了解。要对病毒起源做出最后判定，需要中国的合作，但北京持续阻扰全球调查，拒绝分享资讯，并指责美国在内的其他国家。

© 2021 AFP