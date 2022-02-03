美情报界：哈瓦那症候群成因 可能为电磁能攻击

（法新社华盛顿2日电） 世界各地的美国外交与情报人员传出罹患所谓「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的神秘疾病；美国情报界今天表示，其中某些人可能是电磁能脉冲的攻击目标。

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美国政府内、外部的专家表示，「电磁能脉冲，尤其是在无线电频率范围内，或可解释」美国外交官2016年在古巴首都哈瓦那首次通报的耳痛、晕眩、恶心等症状。

其后，美国在中国、台湾、奥地利、波兰、乔治亚和俄罗斯的一些驻外人员也陆续通报以上症状。

由美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）与中央情报局（CIA）副局长柯恩（David Cohen）召集的技术与医学专家小组，在报告中提出了上述的电磁能相关发现。

专家报告中的非机密摘要指出，在通报的数以百计个案例中，部分受害者的症状「不能用已知环境或医疗条件轻易解释，且可能是外部刺激所致」。非机密摘要并未披露部分受害者有多少人。

专家表示，攻击者有可能制造出隐蔽设备，使用一定的能量引导电磁能或超声波对目标者造成伤害。

专家仅聚焦在「异常健康事件」（AHI）的可能成因，并未说明此类设备是否存在，也没有针对是否确实发生这类攻击得出结论，或暗示谁在幕后操作。

不过，这份报告驳斥了一些否认「异常健康事件」攻击的技术可能性的说法。

中情局近期发现，已通报的约1000例「异常健康事件」个案中，大多可用普通的医疗或环境条件解释，但有20多例仍未获解释。

据1名高阶情报官员说法，中情局得出结论，外国行为者「不太可能」执行「持续的全球性」行动来伤害美方人员。

然而，针对这20多例未获解释的「异常健康事件」个案，中情局未排除是由外国行为者发动的攻击。

与此同时，专家排除「异常健康事件」成因的其他理论，包含游离辐射、化学和生物作用剂、超低频音、可听声和远距传播的超声波等。

专家称这些都是「不可能」引发「异常健康事件」症状的原因。

© 2022 AFP