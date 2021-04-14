美情报：北韩恐恢复核试 伊朗将提升浓缩铀纯度

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（法新社华盛顿13日电） 美国国家情报总监办公室今天发布报告，说北韩今年可能恢复核试，逼迫总统拜登政府进入对话；此外，报告也提及伊朗核计画，预料到德黑兰将把浓缩铀纯度提高到60%。

美国国家情报总监办公室（Office of the Director of National Intelligence）发布报告阐述美国在全球面临的威胁，内容提到：「北韩领导人金正恩或会采取诸多挑衅和破坏稳定的行动，用以重塑区域安全环境、挑拨美国与盟友的关系，上达并包括恢复测试核武与洲际弹道飞弹。」

报告指出：「我们评估，金正恩视核武为对抗外国干预的终极威慑力量，并认为久而久之，他将获国际社会接受、尊重为核子强权。」

北韩已3年多未测试长程飞弹，且仍保留与美进行朝鲜半岛非核化会谈的可能性。

不过，美国国家情报总监办公室的报告提到，「金正恩可能会考虑是否于今年恢复试射长程飞弹或进行核子试爆，以试着逼迫美国依北韩条件与他交涉」。

这篇长27页的报告也提到伊朗核子计画，并预料到德黑兰当局将开始把浓缩铀纯度提升至60%，也就是进一步迈向制造核子武器所需的90%纯度门槛。

报告说：「我们持续研判，伊朗目前并没有采取关键性核武研发活动，也就是我们判断发展一个核子装置所必须采取的行动。」

报告提到：「如果无法取得放松制裁，伊朗可能考虑采取其他选项，包括将浓缩铀纯度提高到60%，以及设计建造新的40兆瓦重水反应炉。」

两天前，伊朗位于纳坦兹（Natanz）的关键核子设施爆炸，德黑兰当局直指是宿敌以色列所为。

2015年伊朗与世界强权达成的核子协议，要求伊朗修改阿拉克（Arak）重水反应炉设计的限制，不得生产武器等级的钸。

© 2021 AFP