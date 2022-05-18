美成立新单位 追查俄国在乌克兰所犯战争罪

（法新社华盛顿17日电） 美国国务院今天宣布成立新单位「冲突观察」（Conflict Observatory），负责调查、记录并公开俄罗斯涉嫌在乌克兰犯下的战争罪行。

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国务院说，「冲突观察」将「撷取、分析，并广泛提供俄罗斯在乌克兰犯下的战争罪行和其他暴行的证据」。

「冲突观察」将搜集公开及商业上可取得的资讯，包括社群媒体内容以及商用卫星影像，以供目前及未来民事与刑事法律程序使用。

美国国务院指出，新部门「冲突观察」（Conflict Observatory）将创立线上平台，「协助反驳俄罗斯的不实讯息，并揭露种种虐待行径」。

俄罗斯入侵乌克兰近3个月，基辅当局表示已找出有数千件疑似战争罪的案件，其中最恶名昭彰的莫过于基辅市郊布查镇（Bucha）数十名平民遭肆意谋杀的指控

「冲突观察」将集众人之力，包括美国国务院、制图软体公司Esri、耶鲁大学人道主义研究实验室（Yale University's Humanitarian Research Lab）、史密森尼机构文化救援计画（Smithsonian Institution Cultural Rescue Initiative），以及以人工智慧为基础并结合卫星影像和其他数据进行分析的PlanetScape Ai。

© 2022 AFP