美扣押非法对北韩贸易油轮

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（法新社华盛顿30日电） 美国司法部表示，美国今天扣押一艘2734吨重的油轮，此船为一名新加坡公民所有，用以运送石油产品给北韩，违反国际制裁。

司法部表示，柬埔寨当局去年3月根据美国的扣押委托，查扣油轮「勇气号」（M/T Courageous，暂译）。这艘油轮不仅以海上船对船方式非法转运石油产品给北韩，也曾直接运送到北韩港口南浦（Nampo）。

司法部说：「勇气号所有人及营运人据称是仍在逃的新加坡公民郭记成（Kwek Kee Seng，音译），将面临共谋规避对北韩的经济制裁和洗钱的刑事指控。」

北韩因发展核武和弹道飞弹计画遭到联合国和其他国际制裁，进口石油等产品因而受限。

美国司法部声明说，勇气号在2019年8月到12月的4 个月期间，停止传送船只定位讯息，已属违法。这段期间的卫星影像显示，油轮将价值超过150万美元的石油转运给一艘北韩船只 。

声明指出，购买油轮和石油的款项是透过不知情的美国银行业者以美元支付，此举违反相关美国法律和联合国决议。

声明说：「郭（记成）和他的海外同谋企图隐瞒这些规避制裁的交易行为，除此之外，还利用幌子公司来掩饰交易性质。」声明未透露同谋姓名。

华府和平壤当局关系紧绷，北韩外交部6月拒绝与美国举行任何会谈，称这类对话将「毫无进展」。

© 2021 AFP