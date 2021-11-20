美扩大施打COVID-19疫苗追加剂 18岁以上皆可打

（法新社华盛顿19日电） 美国今天批准所有接种辉瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗或莫德纳（Moderna）疫苗的18岁以上成人都可接种追加剂。时序入冬，美国正面临新一波COVID-19疫情。

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法新社报导，美国食品暨药物管理局（FDA）代理局长伍考克（Janet Woodcock）表示，这项新决定「有助于针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）提供持续的保护力，包括预防住院和病故等严重后果发生」。

食药局先前就已允许，接种娇生（Johnson & Johnson）单剂型疫苗的人，在间隔两个月后，可接种追加剂。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）召集的专家小组随后认可了扩大接种追加剂资格的决定，并明确建议所有50岁以上者都应接种追加剂，即使没有潜在健康状况。

疾管中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）正式签准专家小组的建议，并说追加剂「在我们迈向冬季假期时，是加强我们抵御病毒能力的重要公卫工具」。

媒体提到，美国疾管中心并未说所有成人都应接种追加剂。针对18岁至49岁的年龄层，个人若愿意，即可接种；但属于50岁至64岁年龄层的所有人都应接种追加剂，而不是仅限那些因原有健康状况而蒙受风险的人。

食药局表示，这项决定是基于资料显示，数以百计接种辉瑞/BNT或莫德纳疫苗的人都对追加剂产生强烈的免疫反应。

至少6个月前接种过辉瑞/BNT疫苗或莫德纳疫苗第2剂的成人都可接种追加剂。

根据最新数据，美国各地病例迅速增加，每天新增感染人数平均达8万8000人。美国是全球疫情最严重的国家，累计逾76万人病故。（译者：纪锦玲）

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