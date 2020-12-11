美承认摩洛哥对西撒哈拉主权 联合国称其立场没变

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（法新社纽约联合国总部10日电） 联合国（UN）今天表示，在美国承认摩洛哥对西撒哈拉（Western Sahara）地区的主权后，联合国对此争议地区的立场「并未改变」。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）认为，「这个问题的解决方案仍然能从安全理事会决议找到」。杜雅里克称联合国立场「并未改变」。

西撒哈拉过去为西班牙殖民地，摩洛哥与由阿尔及利亚撑腰的波利萨里欧阵线（Polisario Front）在当地领土争端已存在数十年。寻求独立建国的波利萨里欧阵线近来单方宣布，结束与摩洛哥历时30年的停火协议。

杜雅里克说，古特瑞斯传递给两方的讯息是，避免采取任何可能进一步加剧冲突情势的行动。

联合国在该区部署维和部队监督停火，同时有意筹办公投来解决当地领土争议。相关公投原定1992年举行，但因摩洛哥拒绝任何独立选项、只能接受自治而停摆。

上任联合国西撒哈拉问题特使柯勒（Horst Koehler）自2019年辞职后，至今无人递补这个职位。

在联合国，西撒哈拉是少数几个由安理会定期处理的议题，但仅限于闭门会议。

美国总统川普（Donald Trump）今天宣布，摩洛哥成为今年第4个与以色列关系正常化的阿拉伯国家。作为协议的一部分。川普同意承认摩洛哥对西撒哈拉地区的主权。（译者：陈怡君/核稿：陈正健）

© 2020 AFP