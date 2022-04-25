美承诺给7亿美元援助 外交人员亦将重返乌克兰

（法新社华沙24日电） 俄罗斯入侵乌克兰以来，美国首次正式访问乌国，国务卿布林肯和国防部长奥斯汀今天造访基辅，宣布价值7亿美元的军事援助。未来，美国也将派驻乌克兰大使。

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美方是在布林肯（Antony Blinken）和奥斯汀（Lloyd Austin）离开乌克兰领土之后，才证实这次的造访行程。

国务院高阶官员表示，布林肯和奥斯汀昨天抵达波兰，今天走陆路进到乌克兰，会见乌国总统泽伦斯基（Volodomyr Zelenskiy）和其他官员。

布林肯和奥斯汀此行的目的，是在表达西方国家对乌克兰的支持，同时也做出承诺，将提供价值7.13亿美元（约新台币211.22亿元）的援助给泽伦斯基政府以及该地区其他国家，因应俄罗斯在入侵乌克兰后进一步发动侵略的忧虑。

基于安全考量，布林肯和奥斯汀这次的乌国行未让媒体随行。美国官员在波兰向记者做简报时，也要求媒体在美国代表团离开乌克兰之前，不得报导此行。

美国于俄罗斯2月24日入侵乌克兰之前两周，下令外交人员撤离基辅，最初把部分工作转到乌克兰西部城市利维夫（Lviv），最终完全撤出乌国、转往波兰。

美国官员在波兰向记者表示，美国总统拜登明天将正式提名现任美国驻斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink），出任美国驻乌克兰大使这个悬缺了两年的职位。

© 2022 AFP