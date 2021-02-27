美报告解密哈绍吉命案 沙乌地驳斥不实

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（法新社利雅德26日电） 美国今天公布报告解密，指称沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼批准杀害记者哈绍吉。沙乌地随后表示，「全面驳斥」报告中「负面、不实且令人无法接受」的评估。

沙乌地外交部在声明中说：「沙乌地阿拉伯王国全面驳斥报告中与沙国领导层有关的负面、不实且令人无法接受的评估，且注意到报告中包含不正确的讯息和结论。」

美国报告说，沙乌地实质领导人穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）2018年批准在土耳其伊斯坦堡的行动，要捕捉或杀害「华盛顿邮报」专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）。

哈绍吉生前经常撰文批评沙乌地王储。哈绍吉2018 年10月2日前往沙乌地驻伊斯坦堡总领事馆准备领取再婚所需证明文件，却遭到杀害，至今尚未寻获的遗体据信遭到肢解。

美国今天公布情资报告解密后，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，华府希望「重新校准」与沙国的关系，但不是让关系「破裂」。沙国是美国在中东地区的长期安全合作伙伴之一。

尽管不满美方的报告，沙乌地仍强调希望维持双方关系。

沙乌地外交部表示：「沙乌地阿拉伯与美国的伙伴关系坚实持久。我们期盼维持长期持续形塑沙国与美国强韧战略伙伴关系架构的基石。」

© 2021 AFP