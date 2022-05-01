美拟出售俄权贵资产助乌 俄示意报复

（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯今天示意可能没收敌对国家在俄国的资产，藉此报复美国提议出售俄国权贵的资产，然后将收益用来协助建设乌克兰。

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俄国下议院国家院（Duma）议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，针对已决定没收俄国资产的敌对国家，采取对等措施、没收其公民在俄国的资产很公平。

沃洛金在Telegram频道写道：「而贩售这些资产的收益，将用于我国的发展。」

他并指控「某些敌对国家如立陶宛、拉脱维亚、波兰，甚至是美国」公然藐视国际法，「诉诸彻头彻尾的窃盗行径」。

他表示，「如今俄国商人正在收购在俄国境内营运的外国公司，以及想离开我国市场的伙伴的股份」；他并呼吁「敌对」国家「文明行事和遵守国际法」。

美国总统拜登（Joe Biden）之前宣布一项扩大施压俄国经济的提案，拟加强没收程序，让俄国权贵的资产得以「出售」，藉此「补偿俄国引发的损害，协助建设乌克兰」。

沃洛金表示，这么做「已设下危险先例，可能反噬美国自己」。

他并宣称：「这项决定不会影响我国经济。富有（俄罗斯）公民的游艇、别墅和其他资产，对（俄国）发展没贡献。」

© 2022 AFP