美按摩院枪案亚裔6死 林书豪、詹姆斯谴责

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（法新社洛杉矶17日电） 8名在美国亚特兰大按摩院的枪击案中丧命的人里，有6人是亚裔女性，这样仇视亚裔的行为，让詹姆斯、林书豪纷纷发声谴责。

21岁白人男子朗恩（Robert Aaron Long），16日在美国南部乔治亚洲（Georgia）的按摩水疗馆杀害包含女性被害人在内的8人。

有关当局强调，枪手犯案的动机尚未确定，但枪击事件让亚裔美国人感到震惊。在2019冠状病毒（COVID-19）疫情蔓延期间，亚裔美国人面临性暴力增加的情况。

手握4枚美国职篮NBA冠军戒指的洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）在推文中说：「对于在亚特兰大Aromatherapy Spa发生的事，我在今晚要对所有被害人的家属和整个亚裔社群献上我的慰问之意…那真的很愚蠢，同时也很悲惨。」

史上第一个进入NBA的华裔美籍球员林书豪，对于枪击案十分痛心，他推文表达了他的沉痛与希望。

林书豪推文说：「这真的太让人心碎了…为这个世界祷告。致我的亚裔美国人大家庭，请花点时间哀悼，但也请了解，你们是被关爱的、被看见的，且重要的。我们必须持续站出来、为此发声、团结在一起，并为改变这一切努力。我们绝不能丧失希望。」

© 2021 AFP