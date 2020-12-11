美振兴协议难产影响疫苗利多 亚股走势分歧

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（法新社香港11日电） 尽管全球陆续传出武汉肺炎疫苗接种计画，激励投资人信心；但美国国会的振兴方案协商仍陷入胶着，各地染疫人数也还在攀升，不断影响利多行情。亚洲股市今天收盘涨多跌少。

尽管大多数市场观察家相信，随着2019冠状病毒疾病（Covid-19，武汉肺炎）疫苗接种计画陆续执行，明年全球经济将以强健力道复苏。但眼前各国仍饱受新一波疫情之苦，相关立即冲击持续影响股市表现。

令投资人头痛的一大原因，是美国国会议员无法达成一份新的振兴方案协议，而距离会期结束只剩短短几周。

联邦参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）目前支持白宫提出的9160亿美元方案，众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）则偏好一份规模略小的两党提案。

同一时间，美国公布连串经济数据恶化；但分析师原本寄望，政治人物会因此更努力达成一份协议。最新数据显示，上周美国申请失业给付人数跃增13万7000人，远高于预期，反映出地方首长为防堵疫情采取的严格措施，带来经济冲击。

盈丰财资市场（CMC Markets）分析师休森（Michael Hewson）表示：「如果申请失业金人数如此出乎意料跃增，以及染疫人数攀升，都无法让美国国会山庄议员集中心思，很难想像还有什么能吸引他们关注。」

美国股市昨天收盘涨跌互见，道琼和标普500指数收低，那斯达克指数则收红。

亚洲股市今天表现则较佳，香港、首尔、台北、威灵顿、马尼拉、吉隆坡、曼谷和雅加达股市全数收高，但东京、上海、雪梨和新加坡股市收黑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP