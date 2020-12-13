美振兴卡关 Fed会议仍可望对经济透露乐观迹象

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（法新社华盛顿12日电） 美国联邦准备理事会（Fed）一年来推动前所未见的借贷以支撑经济，另一方面请求政府祭出振兴方案，却总是只闻楼梯响之后，联准会官员们下周可能透露一些乐观迹象。

制定政策的联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee, FOMC）15日将举行2020年最后一场会议，为全球多数经济因疫情大幅萎缩、拜登（Joe Biden）击败美国总统川普的这一年划下句点。

联准会与主席鲍尔（Jerome Powell）可能一如往昔避开政治性声明，但专家表示，随着疫苗推出，他们可能对2021年经济状况更新看法。

但展望仍不甚明朗。

笼罩这场会议的是国会迟迟无法通过另一份开支方案协助经济度过疫情带来的衰退，鲍尔和其他中央银行官员近几个月来已多次温和地但不间断地敦促国会多次。

高频经济公司（High Frequency Economics）的法鲁奇（Rubeela Farooqi）表示，鲍尔将在16日会议结束后召开记者会，但除了加紧力道催促之外，对于民主党和共和党之间难以跨越的鸿沟，他几乎可说是无能为力。

法鲁奇表示：「他对于经济未来状况会比较语带担忧和谨慎，但我不认为他会对财政政策该怎么做多所着墨。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP