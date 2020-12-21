美振兴方案利多不敌疫情升温 亚股走势分歧

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（法新社香港21日电） 美国国会新振兴经济方案的利多消息，不敌2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例飙升，及英格兰宣布实施严格封城措施的利空消息，亚股今天走势分歧，其中泰国股市跌幅超过5%。

历经连月来痛苦互不相让的谈判，美国会议员昨天宣布达成规模近9000亿美元的最新振兴经济方案。

联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在声明中说：「我们已经达成一项金额近9000亿美元的振兴方案。这方案的目标在协助挣扎求生、等候已久的美国人。」

众议院民主党籍议长裴洛西（Nancy Pelosi）和民主党参院领袖舒默（Chuck Schumer）也表示，这项振兴方案「在疫情加速升温之际，带来拯救生命和援助美国民众生计亟需的资金」。

虽然这在外界预料之中，仍让市场松了一口气。此外，美国当局也在周末批准莫德纳（Moderna）生产的疫苗，替莫德纳疫苗本周开打铺路。

不过，就在诸多好消息传出之际，也有多国正在和疫情飙升奋战，经济受到重创。其中最严重的国家是英国，伦敦当局取消耶诞节松绑防疫措施的计画。

第一阿布达比银行（First Abu Dhabi Bank）分析师巴拉德（Simon Ballard ）说：「对很多人来说，2020年年终来得太慢了」

「我们预期不少市场参与者的新年愿望是现在的疫苗问世和初步配送施打，代表着令人疲惫衰弱的隧道尽头出现光明。」

日股日经指数收跌0.18%；港股恒生指数收挫0.72% ；澳洲股市收跌0.08%；印度孟买股市收盘重挫3.0%；曼谷股市大跌5.44%。

上海综合股价指数收涨0.76%；台北股市收涨0.95% ；首尔股市收涨0.23%。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP