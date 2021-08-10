美控白俄罗斯残酷镇压反对派 宣布实施新制裁

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（法新社华盛顿9日电） 美国今天对白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）政权实施新制裁，指控他对反对派进行「残酷」镇压。

美国总统拜登在声明中指出：「一年前的今日，白俄罗斯人民设法让自己的声音被听见，并透过最基本的民主表现－也就是选举，来塑造自己的未来。」

拜登说：「鲁卡申柯政权不但没有尊重白俄罗斯人民的明确意愿，而是在选举中作出舞弊行为，接着又以残酷镇压来使异议人士噤声。」

他说：「鲁卡申柯政权的作为，是不惜代价用非法手段来掌权」。

拜登签署一项行政命令，扩大自2006年以来对白俄实施的制裁，对象罗列了白俄官员、企业主管和公司行号。

最新的制裁针对白俄经济的各个部门，包括银行、国防、能源、建筑和运输。

同样成为制裁目标的还有白俄国家奥林匹克委员会（Belarusian National Olympic Committee），这个委员会遭控协助洗钱、逃避制裁以及未能「保护白俄运动员免于政治歧视和镇压」。

白俄女子田径选手齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）在东京奥运期间寻求庇护，以避免被迫搭机返国。她声称在批评教练后，担心自己的人身安全。

美国制裁的另个目标，则是白俄的钾肥生产商Belaruskali OAO。根据行政命令，Belaruskali OAO是全球最大钾肥生产商之一，也是「白俄政权非法财富的来源」。

支持鲁卡申柯政权的知名企业主管，以及包括私人银行Absolut Bank在内等15家公司也同样受到制裁。

鲁卡申柯自1994年执政以来，持续镇压反对派人士，而在去年大选后，更掀起前所未见的抗议活动。

英国政府也宣布，将拒绝让白俄的航空班机飞过英国领空或降落在英国，并以白俄罗斯「持续破坏民主与违反人权」为由，扩大金融制裁范围。

美国宣布实施最新制裁的时机，正值美国与白俄罗斯总统主要盟友、俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）紧张升高之际。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP