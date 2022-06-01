美提供乌克兰先进火箭系统 俄乌战况将扭转？

（法新社华盛顿31日电） 美国今天宣布将提供乌克兰更先进的火箭系统，但这些火箭系统是否将扭转基辅与俄罗斯战局，目前尚无定论。

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美方将提供「海马斯多管火箭系统」（HIMARS），亦即「高机动性多管火箭系统」（High Mobility Artillery Rocket System）。

乌克兰和俄罗斯都已在使用多管火箭发射系统（MLRS），但「海马斯多管火箭系统」具有卓越的射程和精准度，美国总统拜登在「纽约时报」（The New York Times）上写道，先进的火箭将使乌克兰人「更能精准打击乌克兰战场上的关键目标」。

但美国打算限制对乌克兰提供的飞弹射程，以免这些飞弹被用于打击俄罗斯深处目标。拜登昨天表示：「我们不会提供乌克兰可打入俄罗斯境内的火箭系统。」

● 那么，美国将提供什么样的系统？

「海马斯多管火箭系统」M142发射器（高机动性多管火箭系统），是1970年代为美国和盟军开发的履带式M270 MLRS的轮车式改良版本，现代化、更轻，且具有更高的机动性。

一位美国官员告诉记者，华盛顿向乌克兰提供的「海马斯多管火箭系统」射程约80公里，可携带6枚导引火箭弹或1枚较大的战术弹道飞弹，能在发射后迅速变换阵地。发射箱采模组化设计，可快速安装、射后丢弃，6枚火箭能在几秒内发射，优于俄军所用的火箭系统。

● 这些系统为何价值连城？

美国这个MLRS将使乌克兰军队有能力在俄罗斯战线后方进一步打击，并得以部署在远处，免于遭到俄罗斯长程武器攻击。

从「海马斯多管火箭系统」发射舱发出的GPS导引飞弹，射程大约是美国最近向乌克兰军队提供的M777榴弹炮两倍。约80公里的射程基本上会使「海马斯多管火箭系统」脱离俄罗斯火炮射程范围，同时却会让俄罗斯的炮台置身险境。在西方认为俄罗斯军队遭遇后勤问题的情况下，它还可能威胁到俄罗斯的补给站。

美国不会提供乌克兰射程有300公里的「陆军战术飞弹系统」（ATACMS）。

若干分析家表示，在乌军似乎在俄罗斯炮火下苦苦挣扎之时，「海马斯多管火箭系统」将扭转这场战争的战局。

但也有人说，「海马斯多管火箭系统」不会让这场已经打超过3个月的战争突然改观，美国某高阶国防官员就说，「海马斯多管火箭系统会让局面扳平」。

● 华盛顿为何要限制射程？

俄罗斯2月24日入侵以来，美国一直小心翼翼地采取支持基辅的行动，因为那可能激怒莫斯科，导致战争扩大到乌克兰境外。

美方的作法，包括不公开支持乌克兰在俄罗斯领土内的攻击。乌克兰多次使用自己的火箭、无人机和直升机在邻近的库斯克州（Kursk）和贝尔哥罗德州（Belgorod）打击俄罗斯的短程目标。

如果美国将「陆军战术飞弹系统」提供给乌克兰在「海马斯多管火箭系统」上使用，理论上它们将有能力打击俄罗斯主要城市中心和军事基地，包括对乌克兰发动攻击的机场。

© 2022 AFP