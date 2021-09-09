美撤军后首架撤离喀布尔班机 平安降落卡达杜哈

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（法新社杜哈9日电） 大约100名包括美国人在内的乘客，今天飞离阿富汗首都喀布尔（Kabul）的机场，随后抵达卡达首都杜哈（Doha）。这是美国为首的撤离行动结束以来，第一架载送外国人离开阿富汗的班机。

各国上月刚结束混乱的撤离阿富汗行动，以飞机载走超过12万人。法新社记者今天目击乘客陆陆续续在卡达哈马德国际机场（Hamad International Airport）下机。

熟知行动过程的消息人士告诉法新社，这架卡达航空（Qatar Airways）波音777客机载着「大约113名」乘客，其中包括美国人、加拿大人、德国人与乌克兰人。所有乘客预计被送往杜哈一处收容阿富汗难民的建筑群。现在杜哈已然成为阿富汗难民的主要过境点。

稍早有数名消息人士曾说，机上人数多达200人。

卡达政府之前表示正在跟土耳其合作，好让喀布尔机场迅速恢复运作，允许人员与援助物资流通。卡达外长穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）赞许塔利班放行这架班机。

卡达近年来扮演塔利班组织与国际社会的核心调解人。在塔利班重新接管阿富汗后，美国等多个国家都把驻喀布尔使馆迁往杜哈。

© 2021 AFP