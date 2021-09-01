美撤军终结20年阿富汗战争 塔利班庆祝胜利

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔31日电） 在美国最后一批部队撤离，结束在阿富汗20年战争后，强硬的伊斯兰组织塔利班（Taliban）今天庆祝胜利，再度夺回政权。

美军在喀布尔（Kabul）机场监督空运超过12万3000人的疯狂大撤离后，弃守这座机场，让美国最长的军事冲突在昨晚进到尾声。

塔利班战士很快的进到机场，在喀布尔四处对空鸣枪以示庆祝。911恐怖攻击后，美国2001年进到阿富汗，以塔利班支持盖达组织（Al-Qaeda）为由推翻阿富汗政府。这是塔利班自此之后首度夺回政权。

塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）几个小时后在机场跑道上告诉记者:「恭喜阿富汗…这场胜利是属于我们所有人的。」他说，塔利班的胜利是给「其他侵略者学到的一课」。

阿富汗第2大城坎达哈（Kandahar）数以千计支持者也涌上街头庆祝。

即便如此，许多阿富汗人对塔利班1996年到2001年统治施行的严格律法感到恐惧。那些律法在对待女性方式和残酷的司法体系声名狼籍。

塔利班一再承诺，他们这次会以更具包容性的方式治理国家。穆贾希德也坚持表示会采这样的做法。

他说:「我们想和美国及世界各国维持良好关系，我们十分期待和他们所有国家维持良好外交关系。」

© 2021 AFP