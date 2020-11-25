美政府待COVID-19疫苗获授权 拟发放首批640万剂

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（法新社华盛顿24日电） 美国官员透露，政府规划在美国药厂辉瑞（Pfizer）及德国企业BioNTech研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗获得紧急使用授权后，提供640万剂给全美各地。

美国食品暨药物管理局（FDA）委员会将于12月10日开会决定是否批准紧急使用授权申请，因此发放疫苗的计画可能在这天之后很快就展开。

负责疫苗研发计画「神速行动」（Operation Warp Speed）的陆军上将柏纳（Gustave Perna）表示，12月底前将可取得约4000万剂疫苗。

这些数量包括美国莫德纳生物技术公司（Moderna）及美国国家卫生研究院（NIH）研发的另一款疫苗；莫德纳上周公布疫苗效力的初步结果，且也快要提出紧急使用授权的申请。

辉瑞的疫苗必须一直贮存在摄氏零下70度的条件，辉瑞为此研发了附干冰的特制容器，以便维持疫苗在冷藏状态下长达15天。

柏纳说，美国64个行政管辖区，包括50州、首府华盛顿特区及波多黎各和印第安保留区等地区，会收到以各自人口规模为依据来分配的疫苗数量，各地已于20日获知全美第一批640万剂疫苗的分配数字。

联邦政府也会建议哪些人应优先接种疫苗，可能包括年长者、高风险人口及第一线工作人员，但地方政府可自行做最后决定。

卫生部长艾萨（Alex Azar）说，疫苗取得授权后48小时内，将开始在安养院施打，政府为此已与药妆连锁业者CVS Health进行合作。

© 2020 AFP