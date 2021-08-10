美政府承诺检视911机密文件 拟择要公布

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（法新社华盛顿9日电） 美国官员今天承诺检视与2001年9月11日恐怖攻击事件相关的机密文件，判断哪些资料可以公诸于世，让多年来反覆要求资讯公开的罹难者家属得以如愿。

美国联邦调查局（FBI）在写给纽约南区检察官的信中表示，FBI「已决定检讨」过去不披露某些敏感文件的特权，并「确认适合公布的额外资讯」。

信中提到，FBI探员「将尽快滚动式地披露这类资讯」。

多年来，911事件罹难者的家属对沙乌地阿拉伯及其他据信为共犯的国家发起法律战，要求揭露沙国政府官员在事件中可能扮演的角色等相关资讯，FBI今天在信中做出的承诺与此有关。

在法律争论中，历届美国政府都以国家机密为由，不公开某些文件。

但今年一月上任的总统拜登透过声明表示，他乐见FBI的决定。他说：「我的政府致力于确保在法律下尽可能透明，并遵守有关援引国家机密特权的严格规定。」

美国正准备纪念911事件20周年，规划在纽约举行庄严仪式，拜登也预定出席。

部分911事件幸存者、救难人员和罹难者家属日前要求拜登公布详述沙国政府官员与攻击案关联的FBI文件，否则不欢迎他出席今年的纪念活动。

罹难者家属对FBI写给检方的信函抱持怀疑态度。一名罹难者之子伊格森（Brett Eagleson ）说：「很不幸地…我们过去听了很多空洞的承诺。」

伊格森在声明中说，美国政府相关单位和FBI「大可立即行动，拿出文件」。

© 2021 AFP