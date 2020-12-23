美政府机构遇骇 拜登：必让攻击方付代价

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（法新社德拉瓦州威明顿22日电） 美国总统当选人拜登（Joe Biden）今天表示，对美国联邦机构发动大规模网路攻击的一方必将承担后果，此外也抨击现任总统川普淡化这场网攻的威胁性。

这起上周发现的骇客攻击至少渗透5、6个联邦政府机构，据传国务院、商务部、能源部、国土安全部都遭波及，并让数千家美国企业曝险。

美国官员表示，这是美国多年来遭逢最严重的一起电脑安全缺口事件。

拜登今天在耶诞前夕对美国人民发表谈话时说道：「我们不能让此事悬而未决。」

「这代表要清楚、公开地说明发动攻击的人是谁，并采取有意义的手段来向他们究责。」

拜登明年1月才将宣誓就任，但目前已经开始接收重要国安事件简报。他表示，这起网攻事件波及范围有多广，目前仍不明朗。

拜登并在家乡德拉瓦州威明顿（Wilmington）回应川普指网攻已获控制说法时说：「我看不到半点情况获得控制的证据。」

拜登指出：「这位总统甚至还没查出谁该为此负责。」

他警告，他1月20日一宣誓就任，会立刻采取报复行动。「当我了解（网攻）伤害程度，和谁应该正式为此负责，我保证会做出回应，以其人之道还其人之身。」

他说：「有很多选择，不过我现在暂且不做讨论。」

他指控川普失职，未能保护国家，且「不合常理地淡化攻击事件的严重性」。

他说：「接下来这4周捍卫美国利益仍是他身为总统的职责。」

「这件事发生在川普当家期间，他却没把事顾好。」拜登说：「放心，即使他不认真看待此事，我会。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP