美政府调查：全美逾200万中学生抽电子菸

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（法新社华盛顿30日电） 根据美国政府一份报告，2021年全美有超过200万名国高中生吸食电子菸，其中8/10使用调味电子菸。美国监管机关即将对该产业作出关键决策。

2021年最新的青少年电子菸使用者数据，少于2020年的360万人，至少部分原因可能和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间的社交限制与取得电子菸产品的管道有关。

报告作者也说，1月至5月期间发出超过2万份调查是在网路上填写，而不是像往年一样在课堂上填写，因此结果很难进行比较。

虽说如此，有许多年轻人处于远距学习环境下，估计仍有11.3%（172万）高中生与估计2.8%（32万）中学生报告使用电子菸。

美国食品暨药物管理局（FDA）菸草产品中心主任泽勒（Mitch Zeller）说：「这些数据凸显出一个事实，也就是调味电子菸仍非常受孩子欢迎。」

在频率方面，44%高中电子菸使用者和17%中学生表示，在过去30天中有20天或以上，使用电子菸。

整体而言，85%使用调味电子菸，最普遍的口味是水果、糖果、甜点或其他甜味、薄荷与薄荷醇等。

为遏制青少年吸食电子菸，前总统川普政府在2020年1月宣布禁止大多数调味电子菸产品，法院命令这些制造商在2020年9月前向FDA提出申请，以确认是否能够继续在美国市场上销售。

© 2021 AFP