美数万人游行 抗议堕胎法

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（法新社华盛顿2日电） 美国各地今天有数以万计女性戴着粉色帽子、身穿T恤走上街头，高呼「把手从我身上拿开」，抗议保守派打算限制堕胎权的举措。 在华盛顿，近1万名示威者艳阳下集结白宫附近广场，接着游行到对堕胎这个争议议题有最后决定权的联邦最高法院。 示威者拿着「注意你的子宫」、「让堕胎合法」等标语，数人还打扮成去年辞世的联邦最高法院法官、女权先驱代表人物金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的模样。 德州9月1日通过禁止堕胎的法律后，堕胎权之争变得更加激烈，法院和国会出现反制动作，但民众直到现在才有大型抗争，联邦最高法院重新开会前两天，美国数百座城市爆发多场示威。

66岁的退休教师布赫?茨（Laura Bushwitz）表示：「女人是人，我们都是人，我们必须像个完整的人一样被对待。」 「我们对自己的身体应该能有自己的选择，没得讨论。联邦最高法院，听到了吗？」

年过七旬老妇马蒂内兹（Michaellyn Martinez）告诉法新社，她19岁那年怀孕，数年后的1973年，联邦最高法院做出「罗诉韦德案」（Roe vs Wade）判决，在胎儿能于子宫外存活之前，女性的堕胎权都应受保障。 马蒂内兹后来生了个女儿并且结婚，仅两年就离婚，「不能控制生育和堕胎改变了我整个生命」，「我不希望我们回到我年轻时的时代」。

在纽约，群众齐聚曼哈顿（Foley Square）弗利广场（Foley Square），17岁少女欧谢（Juliette O'Shea）从她就读的曼哈顿高中号召约30名青少年参加游行，展现与德州支持堕胎权人士的团结，「我们想告诉大家，我们是坚强且团结的一群人，德州这样实施堕胎禁令时，我们不会沉默」。

© 2021 AFP